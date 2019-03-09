توقف دعاية الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

بدأت منذ قليل فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث من المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع يومى 10 و11 مارس الجارى.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات بدائرة أشمون، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

ويحظر على الناخبين المرشحين ممارسة أى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى والتى بدأت ظهر اليوم السبت فى تمام 12 ظهرا.

وجرى تصويت المصريين بالخارج فى الدائرة يومى 1 و 2 مارس الجارى ، حيث تم ارسال محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لضمها على نتائج انتخابات الداخل.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.