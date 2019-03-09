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تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة

السبت، 09 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة د. هالة زايد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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توفر بنوك الدم القومية بوزارة الصحة والسكان الدم ومشتقاته، للمرضى فى المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحى، بأسعار منخفضة مقارنة بنظيرتها فى المستشفيات الخاصة.
 
"اليوم السابع" يقدم تحليلاً معلوماتيًا يتضمن أسعار الدم ومشتقاته للجهات الحكومية، مثل مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة والمركزية.
 
1- سعر كيس الدم الكامل 140 جنيهًا.
 
2- سعر وحدة كرات دم حمراء للبالغين بـ140 جنيهًا.
 
3- رسم اختبار الفصيلة 25 جنيهًا.
 
4- سعر وحدة بلازما طازجة مجمدة 60 جنيهًا.
 
5- سعر وحدة بلازما مجمدة 50 جنيهًا.
 
6- سعر وحدة بلازما منزوعة الكرايو 50 جنيهًا.
 
7-سعر وحدة كرايو 60 جنيهًا.
 
8-سعر وحدة صفائح عشوائية المتبرع 40 جنيهًا.
 
9- سعر 6 وحدات صفائح من متبرع واحد 900 جنيهًا.
 
10- 12 وحدة صفائح من متبرع واحد 1800 جنيهًا.
 
11- صفائح مفلترة الوحدة بـ75 جنيهًا.
 

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