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تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 09 مارس 2019 09:43 ص
تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 22 سفينة وتم تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 245 شاحنة و 39 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و 25 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى محبة ، الحرية2 ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن و هى محبة، الحرية2 ، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة و سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول و سفر ثلاث سفن و هى برنسيسة ، بريدج ، سينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض .

 

 


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