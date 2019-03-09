تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة بموانىء البحر الأحمر

البحر الأحمر عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 22 سفينة وتم تداول 492 شاحنة بضائع و 64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 245 شاحنة و 39 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و 25 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى محبة ، الحرية2 ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن و هى محبة، الحرية2 ، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة و سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول و سفر ثلاث سفن و هى برنسيسة ، بريدج ، سينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض .