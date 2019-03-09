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تحرير 833 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

السبت، 09 مارس 2019 07:47 م
تحرير 833 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية مخالفات مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 833 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 402 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و21 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و22 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 5 سيارات و56 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و13 مخالفة بيئة و102 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 12 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و16 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و15 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و20 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 22 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و28 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 25 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.


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