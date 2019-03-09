تحرير 196 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 196 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار، ومستوعات غاز مخالفة، وضبط 2 طن مكرونة، و4 أطنان أرز، و7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.