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بعد لقائهما 5 مرات.. تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب ببوتين

السبت، 09 مارس 2019 12:06 م
بعد لقائهما 5 مرات.. تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب ببوتين بوتين
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على العلاقة الوطيدة التى تربط بين الرئيسين الأمريكى، دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين، وقالت فى تحليل تحت عنوان "محدثات ترامب الخاصة مع بوتين تعكس رومانسيته تجاه روسيا"، إنه منذ أداء الأول اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، التقى نظيره الروسى 5 مرات، ورغم ذلك لا تزال تفاصيل محادثاتهما غير معروفة حتى إلى كبار المسئولين فى الإدارة.

 

ويطالب الديمقراطيون في الكونجرس الآن بمزيد من التفاصيل حول الاتصالات بين الزعيمين. ويقولون إن السرية حول مثل هذه الاجتماعات تثير أسئلة جديدة حول طبيعة علاقة ترامب مع بوتين في وقت كانت فيه علاقاته مع روسيا موضوع العديد من التحقيقات.

 

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات مع بوتين ليست السبب الوحيد وراء مطالب الديمقراطيين. ولم يترك قادة مجلس النواب مجالا للشك هذا الأسبوع بأنهم سيستغلون أغلبيتهم الجديدة لإلقاء الضوء على الشبكة الواسعة حول الرئيس وعائلته وأعمالهم.

 

وأصدرت اللجنة القضائية طلبات إحاطة إلى 81 شخصًا وكيانًا ، سعياً للحصول على معلومات حول كل شيء ، من الاتصالات بين مساعدي ترامب وموسكو ، من أجل سداد مدفوعات نقدية إلى نساء لضمان صكتهن واحتمال عرقلة العدالة.

 

جاء كل ذلك بعد أسبوع من شهادة المحامي الشخصي السابق لترامب ، مايكل كوهين ، أمام الكونجرس وتورط الرئيس في نشاط إجرامي مزعوم يمتد لعقود.

 

كان موقف ترامب تجاه روسيا محور وقته كرئيس في البيت الأبيض ، مما أربك مسئولي الأمن القومي وكشف الخلافات بين الرئيس وأعضاء بارزين في إدارته.


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