بعد قليل.. نظر الطعن على رفض استبعاد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين

كتب ــ أحمد عبد الهادى

تواصل المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت نظر الطعن المقام من على أيوب المحامى على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، علي قرار ترشحه لمنصب النقيب .

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني بالموضوع.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة.

وقال ضياء رشوان: "يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية".