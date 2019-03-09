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بشورت وكرسى متحرك.. تعرف على تفاصيل ظهور حسين سالم بشوارع شرم الشيخ

السبت، 09 مارس 2019 10:40 م
بشورت وكرسى متحرك.. تعرف على تفاصيل ظهور حسين سالم بشوارع شرم الشيخ حسين سالم في شرم الشيخ
كتب محمد عبد العظيم
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فى أول ظهور ملفت بعد فترة طويلة، ظهر رجل الأعمال الشهير حسين سالم فى مدينة شرم الشيخ، حيث تداول عدد من صفحات السوشيال ميديا صورة لرجل الأعمال الشهير وهو يتجول فى شوارع مدينة شرم الشيخ.

الصورة نشرت على صفحات تويتر، ويظهر فيها رجل الأعمال حسين سالم جلسا على كرسى متحرك ويرتدى نظارة وشورت أحمر قصير ويمسك سبحة، بينما تقف خلفه أحد الفتيات التى تقف خلفه، ولم يكن فى خلفية الصورة أى حراسة خاصة، حيث بدأت الأجواء من حوله طبيعية للغاية.

رجل الأعمال حسين سالم يظهر فى احد شوارع مدينة شرم الشيخ
رجل الأعمال حسين سالم يظهر فى أحد شوارع مدينة شرم الشيخ
 

يذكر أن الظهور الإعلامى الأخير لرجل الأعمال حسين سالم كان خلال حوار تليفزيونى مع أحد برامج التوك شو، والذى كشف فيه الكثير من الكواليس عن حياته ورحلته ورغبته فى هذا الوقت للعودة إلى مصر مرة أخرى، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الأخرى.

 

 

 


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حسين سالم

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حسين سالم فى شرم الشيخ

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