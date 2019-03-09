بدء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادات بالفرافرة اليوم

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتعديل برنامج القافلة التعليمية للشهادات العامة، التى تزور المحافظة فى الفتره من الخميس7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجارى ليتضمن إرسال عدد من الخبراء من فريق القافلة لزيارة وتنفيذ محاضرات بمركز الفرافره اليوم السبت بقاعة الوحدة المحلية للمركز، تخفيفا على طلاب الفرافره وتوفيرا للوقت والجهد فى الإنتقال لمركز الداخلة للحضور والاستفادة من المراجعات التى تقدمها القافلة بكافة المواد الدراسية.

وأوضح الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن القافلة تضم 14 معلم من أبرز المتخصصين بجميع المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية والثانوية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن القافلة تمارس أعمالها اليوم وغدا بمركز الداخلة، وتستأنف أعمالها بمركز الخارجة يوم الأحد القادم، وسط حضور كبير من طلاب المرحلتين والذى بلغ على مدار يومين 1500 طالب وطالبة.