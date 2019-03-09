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انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور الخير 2 لطور سيناء ورأس سدر

السبت، 09 مارس 2019 01:25 م
انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور الخير 2 لطور سيناء ورأس سدر جانب من القافله
الدقهلية شريف الديب
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انطلقت اليوم من جامعة المنصورة القافلة المتكاملة " جسور الخير 2 " إلى محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 9- 13 مارس تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

 

وتتوجه القافلة إلى مستشفى رأس سدر خلال يومى السبت والأحد ثم إلى مستشفى طور سيناء العام بمشاركة 35 أستاذ ومدرس من جامعة المنصورة فى التخصصات المختلفة، تضم القافلة العديد من التخصصات (الطب، الصيدلة، الطب البيطرى، طب الأسنان، الزراعة، وتشمل التخصصات الطبية الجراحة العامة، الباطنة، جراحة المسالك البولية، العيون، الصدر، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، طب الأسنان 

تقدم القافلة كافة خدمات الكشف الطبى فى التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية، توفر القافلة كافة الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بلتعاون مع مديريات الصحة، والطب البيطرى، الزراعة، وطب الأسنان بمحافظة جنوب سيناء.

 

وأشار الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة أن قافلة "جسور الخير 2"، تأتى فى إطار خطة الجامعة لإطلاق العديد من القوافل الطبية لنقل الخبرات المختلفة والمتميزة بجامعة المنصورة ( الطبية، البيطرية، وطب الأسنان، الزراعة، التمريض ) إلى المناطق النائية وتقديم المساعدة للأطقم الطبية المختلفة بالمستشفيات وتقديم ما تمتلكه الجامعة من خبرات فى الطب البيطرى والزراعة لمساعدة سكان المناطق النائية وتخفيف ألام المرضى وذلك انطلاقًا من الدور الإنسانى والاجتماعى للجامعة.

 

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