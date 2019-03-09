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اليوم.. سماع مرافعة دفاع 40 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

السبت، 09 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. سماع مرافعة دفاع 40 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح" هيئة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.


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