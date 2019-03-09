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اليوم السابع: السيسى يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين لوصول الدعم لمستحقيه

السبت، 09 مارس 2019 07:50 م
اليوم السابع: السيسى يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين لوصول الدعم لمستحقيه اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الدولة واستعراض استراتيجية متكاملة للرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
 
واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..

السيسى يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين لوصول الدعم إلى مستحقيه.. الرئيس يجتمع بقيادات الدولة ويستعرض استراتيجية متكاملة للرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.. ويوجه بالحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين

 

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