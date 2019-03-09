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الهند تنتقد باكستان لمنعها صحفيين من زيارة موقع عسكرى

السبت، 09 مارس 2019 08:59 ص
الهند تنتقد باكستان لمنعها صحفيين من زيارة موقع عسكرى الجيش الباكستانى
رويترز
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قالت الهند اليوم السبت إن باكستان "تخفى الكثير" لأنها منعت الصحفيين من دخول موقع ضربة جوية نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضى الباكستانية.

كان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقا من رويترز من صعود تل فى شمال شرق باكستان يوم الخميس وصولا إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي. وتعلل المسؤولون "بمخاوف أمنية".

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعنى أنها تخفى الكثير".

وأكد كومار موقف نيودلهى بأن الضربات الجوية الهندية كانت "ناجحة وحققت الأهداف المنشودة" وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لرويترز أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها رويترز تظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.

 

 

 


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