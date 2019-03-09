video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تحث باكستان على اتخاذ إجراء جديد ضد الجماعات الإرهابية على أراضيها

السبت، 09 مارس 2019 10:57 ص
الهند تحث باكستان على اتخاذ إجراء جديد ضد الجماعات الإرهابية على أراضيها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ ش أ
إضافة تعليق

حثت الهند، باكستان على اتخاذ إجراء جديد ضد الجماعات الإرهابية التى تعمل على أراضيها، ذلك فى أعقاب الهجوم الانتحارى بإقليم كشمير الذى أودى بحياة 40 من القوات الهندية.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الهندية رافيش كومار - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم /السبت/ - " إن إسلام أباد لم تظهر أية نية جدية لمعالجة القلق الذى يساور الهند والمجتمع الدولى بشأن كبح جماح الجماعات الإرهابية التى تعمل على أراضيها، ويتعين على باكستان اتخاذ إجراء جديد ضد تلك الجماعات".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أعلن أمس /الجمعة/ أن سلطات بلاده لن تسمح لأية مجموعة مسلحة بالعمل على أراضيها أو شن هجمات خارج حدودها، وذلك بعد أيام من شن حكومته حملة أمنية ضد التنظيمات الإرهابية إذ اعتقلت السلطات الباكستانية ما يزيد على 120 متطرفا وسيطرت على 182 مدرسة دينية تديرها جماعات محظورة.
يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة "جيش محمد" المتشددة.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.
وقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مفوضها السامي لدى باكستان أجاي بيساريا سيعود اليوم السبت إلى إسلام آباد، بعد أن كان تم استدعاؤه إلى نيودلهي للتشاور عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم "كشمير". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تنتقد باكستان لمنعها صحفيين من زيارة موقع عسكرى

الهند

باكستان

جيش محمد

كشمير

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة