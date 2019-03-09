video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المنتجات المنزلية" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 09 مارس 2019 01:00 ص
"المنتجات المنزلية" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 147 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 198 مليون ورقة، بقيمة 929.6 مليون جنيه. 
 
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 215 مليون ورقة بقيمة 714 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 357 مليون ورقة بقيمة 573 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة بقيمة 503 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50 مليون ورقة منفذة بقيمة 299 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 237 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 55.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 237.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 19.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 198.2 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.5 مليون جنيه.
 
وحل قطاع التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 662 ألف ورقة منفذة بقيمة 5.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 14.7 ألف ورقة بقيمة 1.1 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بجلسة نهاية الأسبوع..ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية..وزيادة قيمة التداول لـ 1.2 مليار جنيه..أوراسكوم للاستثمار الأكثر نشاطاً..وبنك الكويت يتصدر القائمة الخضراء..وصعود 11 قطاع

اخبار الاقتصاد

المنتجات المنزلية

اخبار البورصة

بورصة

بورصه




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة