الملياردير الهارب.. تليجراف: الهندى مودى يعيش بشقة بلندن بـ8 ملايين إسترلينى

كتبت رباب فتحى

تعقبت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية الملياردير الهندى الهارب، وهو أكثر رجال المطلوبين فى الهند، من قبل وكشفت أنه يقطن فى شقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترلينى فى منطقة ويست إند بلندن.

وقالت الصحيفة أن الملياردير نيراف مودى فر من الهند العام الماضى بعد أن أصبح مشتبهًا به فى أكبر عملية تزوير مصرفية فى تاريخ البلاد.

وكان مودى، وهو تاجر مجوهرات من الألماس، والذى يرتدى نجوم هوليوود تصاميمه، اتهم بالاحتيال على 1.5 مليار جنيه استرلينى من بنك تديره الدولة.

لكن الصحيفة تتبعت الجواهرجى وصولًا إلى شقة من ثلاث غرف نوم تشغل نصف طابق من برج سنتر بوينت التاريخى، ويبلغ إيجار الشقة فى تلك المنطقة 17 ألف جنيه استرلينى شهريا.

وقد أصدرت الشرطة الدولية إنتربول مذكرة بالقبض عليه بطلب من السلطات الهندية فى يوليو، ولكنه أفلت من القبض طيلة هذه المدة.

وجمدت السلطات الهندية حساباته المصرفية، كما أغلقت متاجر يمكلها فى لندن من بينها محل بيع مجوهرات. ولكن التليجراف تقول أن مودى يدير مشروعا تجاريا جديدا فى مجال الألماس غير بعيد عن مكان إقامته، ولكن اسمه غير موجود فى الأوراق والوثائق الإدارية للمشروع.