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المفوض السامى الهندى لدى باكستان يعود اليوم إلى إسلام آباد

السبت، 09 مارس 2019 09:36 ص
المفوض السامى الهندى لدى باكستان يعود اليوم إلى إسلام آباد الجبيشان الهندى والباكستانى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مفوضها السامى لدى باكستان أجاى بيساريا سيعود اليوم السبت إلى إسلام آباد، وذلك بعد أن كان تم استدعاؤه إلى نيودلهى للتشاور عقب الهجوم الانتحارى الذى وقع فى إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات الشرطة الهندية.
ونقلت قناة (إن دى تى فى) الإخبارية الهندية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار قوله إن المفوض السامى للهند لدى باكستان سيعود إلى إسلام آباد بعد انتهاء مشاوراته فى الهند، مضيفا أنه سيصل اليوم إلى إسلام آباد ويستأنف مهام عمله. 
كانت سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت فى 14 فبراير الماضى حافلة تقل القوات الهندية فى مدينة "سريناجار" الواقعة فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير"؛ ما أدى إلى مقتل 40 من القوات الهندية.. فيما أعلنت جماعة "جيش محمد" مسئوليتها عن هذا الهجوم، وألقت نيودلهي باللوم على باكستان التي نفت أي دور لها في الهجوم.


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