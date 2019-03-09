المفوضين توصى بصحة ترشح ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين وترفض الطعن

كتب ــ أحمد عبد الهادى

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وأيدت الهيئة حقه فى الترشح، وذكرت الهيئة أن ضياء رشوان يعمل صحفيا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى .

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء الماضى، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، علي قرار ترشحه لمنصب النقيب .

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير في الرأى القانونى بالموضوع.

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الاول من مارس الجارى.

وقال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية.