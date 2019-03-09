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المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

السبت، 09 مارس 2019 03:50 م
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة دراجات بخارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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