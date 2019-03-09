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الكفن وتقديم الدية 250 ألف جنيه تنهى خصومة ثأرية بمركز الباجور فى المنوفية

السبت، 09 مارس 2019 08:13 م
الكفن وتقديم الدية 250 ألف جنيه تنهى خصومة ثأرية بمركز الباجور فى المنوفية جلسة صلح
المنوفية محمد فتحى
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عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بقرية كفر الغنامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عفيفى ودراز بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

جاءت الجلسة، على خلفية واقعة مقتل أحد أفراد عائلة عفيفى جميل جمال سعيد عفيفى والمتهم فيها أحد أفراد عائلة "دراز" كريم عادل دراز على إثر مشادة كلامية حدثت بينهم، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة.

أجريت مراسم الصلح بالسرادق المقام بالقرية، بحضور الطرفين ولجنة المصالحات التى تضم: المهندس محمد القاضى، سامى المرزوقى عمدة "كفر القرنين"، إبراهيم فتحى طلب، رفعت البربرى، عبد الرحمن منصور أعضاء اللجنة العرفية، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائى، برئاسة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور وعدد من أهالى القرية.

حيث قامت عائلة المتهم بدفع الدية لوالد المجنى عليه 250 ألف جنيه، وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر، والارتضاء بأحكام القضاء، وتصالح الطرفين. يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتكثيف الجهود الأمنية لإنهاء الخصومات صلحاً.


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