القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو استروكس وسلاح نارى فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بقسم شرطة المرج، فى القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وذخائر وكيلو أستروكس بقصد الإتجار وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط كلٍ من "جودة س. ج" 30 سنة "عاطل" و "إسماعيل م. ح" 28 سنة"عاطل" سابق اتهامهما فى قضايا حيازه مخدرات، أثناء تواجدهما بمنطقة كفر الشرفا بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 1,500 كيلو جرام من الاستروكس- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.