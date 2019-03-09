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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بدسوق بكفر الشيخ

السبت، 09 مارس 2019 02:31 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بدسوق بكفر الشيخ المتهمون والمضبوطات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ألقت مباحث مركز شرطة دسوق التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "الدراجات البخارية"، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

 

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيح، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط وحدة المباحث بمركز دسوق، من القاء القبض على "إ.س.ز"، 16 سنة، و"ع.م.م" 22 سنة، مجند بقطاع السجون "قطاع طره فى إجازة ميدانية" ويقيمان بقرية كفر إبراهيم، مركز دسوق، لقيامهما بسرقة الدراجة النارية رقم 32818 كفر الشيخ ماركة هوجان نبيتى اللون موديل  2014 والمبلغ بسرقتها فى 8 يناير الماضى، فى المحضر رقم 427/2019 جنح مركز دسوق، عن بلاغ "أ.م.ش "، 31 سنة مؤهل متوسط ومقيم جماجمون، دائرة المركز.

 

وبمناقشة المتهمان اعترفا بالاشتراك مع كل من "ح.م.ف "، 20 سنة، ميكانيكى ومقيم جماجمون، مركز دسوق و"م.ع.ع " 30سنة، صاحب مغسلة ومقيم الدقدوقى، مركز دسوق و" ا.ا.ع"، 36سنة، عامل ومقيم أبو زامل، مركز دسوق، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية عن طريق المغافلة، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عددا من الوقائع.

 

وأقر المتهمون بارتكابهم 9 وقائع سرقة دراجات بخارية من عدد من قرى مركز دسوق، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتعرف عليها مالكيها، تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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