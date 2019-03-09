السجن 10 سنوات لعاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى البطل، بالسجن 10سنوات لعاطل، وذلك لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم سرس الليان.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان، من ضبط هانى.ع.م عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2155 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.