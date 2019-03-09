video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالبدرشين

السبت، 09 مارس 2019 07:50 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالبدرشين محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالبدرشين، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

 

وأسندت النيابة للمتهمين " كريم شريف، على مسعد"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه " محمد خالد" بطريق الإكراه، بأن استدرجاه ليلا إلى أحد الأماكن النائية وأشهرا فى وجهه سلاح نارى وسلاح أبيض، مهددان إياه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على دراجته البخارية.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح نارى وسلاح أبيض بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى مدينة نصر

سرقة

جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

السجن المشدد

سرقة بالاكراه




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة