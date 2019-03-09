السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى البدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مواطن بالبدرشين بالإكراه، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "شادى أحمد، مصطفى رمضان، بدر رضا"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه " عمرو عبد الحميد" بطريق الإكراه، بأن دخلوا للمحل الخاص به وأشهروا بوجهه سلاح نارى مطلقين عياراً ناريا لإرهابه، متعدين عليه بالضرب ما أدى لإحداث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وشلوا مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح نارى وسلاح أبيض بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.