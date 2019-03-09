السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بقتل مواطن لسرقته بالبساتين

كتب ـ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالبساتين بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق، وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "سيد . ك، وعبد الرحمن . م"، بقتل المجني عليه "عماد . م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة "، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتي طعنه الأول حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدا من ذلك قتله فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.