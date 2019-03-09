"الزراعة": استمرار سحب عينات من مزارع الدواجن بحثا عن العترة الجديدة

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، رفع درجة الاستعداد القصوي فى مديريات الطب البيطري بالمحافظات، من خلال تكثيف برامج التقصى النشط بمزارع قطعان الدواجن والبط ، والطيور البرية ، وسحب عينات منها للتعرف على العترة الجديدة لأنفلونزا الطيور .

وذلك بعد اعلان وزارة الزراعة عن عترة جديدة لمرض انفلونزا الطيور، من خلال فحص عينات عشوائية من الطيور فى بعض محافظات الوجه البحرى وتأكد ظهور عترة جديدة من انفلونزا الطيور (H5N2) وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد اكتشاف المرض فى احدى مزارع البط بالدقهلية وتم اعدام الطيور فى المزرعة المصابة وتحصين الطيور بالمنطقة المحيطة بتلك المزرعة بقطر 9 كيلومتر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن العترة الجديدة للفيروس والتى تم اكتشافها سبب ظهورها أن المزرعة لا تطبق شروط الامان الحيوي، و تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود اى أمراض وبائية خاصة أنفلونزا الطيور قبل البيع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى حالة تقاعس اصحاب المزارع عن اتخاذ هذا الاجراء قبل البيع.