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"الرى" تعلن تصدى سد إعاقة بمحمية وادى دجلة لتسرب مياه من برك الصرف الصحى

السبت، 09 مارس 2019 10:50 م
"الرى" تعلن تصدى سد إعاقة بمحمية وادى دجلة لتسرب مياه من برك الصرف الصحى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الرى أنه تم السيطرة على تسرب مياه من برك الصرف الخاصة بمحطة الصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة إلى الحاجز الترابى خلف مصنع أسمنت القطامية، مما أدى إلى قطع فى هذا الحاجز. ونتيجة لهذا القطع تسربت المياه باتجاه سد م3 الجارى إنشاؤه بوادى دجلة والذى يقوم بتنفيذه قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بزمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات ببنى سويف حيث قام السد بالتصدى للمياه المتسربة من الحاجز الترابى وتم احتجاز المياه أمامه بارتفاع يقدر بنحو 5 أمتار.

أوضحت الوزارة أن إنشاء هذا السد يأتى ضمن مجموعة من السدود (حيث جار إنشاء سد م1 وسد م 2 وسدم3) والتى يتم إنشاؤها بمحمية وادى دجلة لحماية مناطق طرة وزهراء المعادى من أخطار السيول.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد تلقت خبر تسرب المياه من حاجز الترابى التوجيه خلف مصتع الاسمنت ووجه السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسرعة اتخاذ اللازم للتعامل الفورى مع الموقف بالتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحدث المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى وبرفقته رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ورئيس قطاع الرى ورؤوساء الادارات المركزية للرى والتوسع الأفقى بالقاهرة ومديرو عموم التوسع الأفقى ببنى سويف ورى حلوان كما انتقل إلى موقع الحدث ايضا رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وبوجود مقاول العملية وتم الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة للتعامل الفورى حيث تم منع تسرب المياه من خلال الحاجز الترابى وجار أعمال التدعيم بالحاجز وإعادة الشىء لأصله واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتى هذا الحدث تأكيدا لفاعلية منشآت الحماية التى تقيمها أجهزة وزارة الموارد المائية والرى لوقاية منطقة وادى دجلة من أخطار السيول وأى ظروف طارئة، وكذلك إبراز التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة فى التعامل الفورى مع الأحداث الطارئة والسيطرة التامة عليها.


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