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الخارجية الروسية: دبلوماسى أمريكى حاول نقل قذيفة هاون عبر أحد مطارات موسكو

السبت، 09 مارس 2019 03:29 م
الخارجية الروسية: دبلوماسى أمريكى حاول نقل قذيفة هاون عبر أحد مطارات موسكو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /السبت/ ، أنها أبلغت السفارة الأمريكية ، بأن أحد دبلوماسييها حاول نقل قذيفة "هاون" عبر مطار "شيريميتيفو" الدولى بالعاصمة (موسكو).
وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم - إنها تأمل من السفارة الأمريكية شرح سلوك موظفها الذى حاول جلب القذيفة إلى مطار "شيريميتيفو"، واصفة الحادث ب"الاستفزاز المتعمد".
وأشار البيان إلى أنه من المعتقد أن يكون الموظف قد حاول جلب القذيفة داخل الأمتعة إلى مطار "شيريميتيفو" عمدًا.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم رصد جسم شبيه بقذيفة هاون خلال فحص حقائب موظف فى السفارة الأمريكية داخل مطار "شيريميتيفو" الدولى بموسكو حيث تم التأكد من أن الجسم هو قذيفة "هاون" مزودة بصاعق ، لكنها لا تضم مواد متفجرة ، رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة. 


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السفارة الأمريكية بموسكو

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