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الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة

السبت، 09 مارس 2019 11:51 ص
الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
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تصدت وحدات من الجيش السورى، اليوم /السبت/، لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب مدينة السقيلبية فى ريف حماة الشمالى.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش السورى خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعة الإرهابية، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابى بعد مقتل وإصابة معظم الإرهابيين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.
وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش أثناء إحباطهم الهجوم الإرهابى.
يذكر أن وحدات الجيش السورى العاملة فى حماة ردت، أمس، على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وأوقعت بين صفوفهم قتلى ومصابين فى (كفرزيتا) وعلى محور (السرمانية) و(دوير الأكراد) فى (سهل الغاب) بريف حماة، وفى قرى (الدير الشرقى) و(خان السبل) و(معر شمارين) و(خان شيخون) بالريف الجنوبى الشرقى لإدلب.


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