"الثروة مش فلوس وبس".. الوصايا الذهبية من رجال الأعمال لأبنائهم

كتب هانى الحوتى

"احذر التكبر على العمل..واحترم كلمتك..والتزم بالمثابرة..والبنى آدم سُمعة"..أبرز النصائح

تصور الدراما المصرية أبناء رجال الأعمال على أنهم شباب ولدوا فى فمهم معلقة ذهب..يعيشون فقط لإنفاق ثروات آبائهم غير مبالين سوى بنزواتهم، ولكن الواقع عكس ذلك، إذ يحاول رجال الأعمال الكبار نقل خبراتهم لأبنائهم وثقلهم بالنصائح الذهبية لاستكمال مسيرة النجاحات، ونعرض فى التقرير التالى وصايا الآباء لمجموعة من شباب الأعمال، ومن هو مثلهم الأعلى وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

يقول شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أسرته أثرت كثيراً فى نجاحه العملى من خلال نصائحهم وتوجيهاتهم له، مضيفا أن أبرز تلك النصائح كانت من والده الذى علمه ضرورة احترام التعاقدات والمواعيد، أما والدته علمته ضرورة المثابرة للنجاح، مهما كانت الصعوبات بالإضافة إلى الحفاظ على سمعته لأن السمعة هى الأساس.

ويضيف الجبلى، خلال ندوة "اليوم السابع"، أنه تأثر بنصائح العديد من رجال الأعمال الكبار خلال عمله، لكنه يحلم أن يصبح مثل رجال الأعمال الكبار الذين بنوا القاعدة الصناعية فى أمريكا، وهم Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J. P. Morgan, Thomas Edison and Henry Ford.

وعن أحلامه خلال الفترة المقبلة، يطمح الجبلى فى أن يكون أحد المؤثرين فى مجال الطاقة المتجددة الذى يعمل به حالياً، كما يحلم أن يدخل مجال جديد يحقق عائد أعلى وأن يكون له دور فى أحد المشروعات القومية للدولة بالإضافة إلى أن تكون لشركته دور فى أفريقيا مثل شركة أوراسكوم، والتى يرى أنها أصحبت مؤسسة عالمية لها نجاحات فى العديد من الدول.

واتفق معه بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية، مؤكدا أن والديه شدد عليه ضرورة الحفاظ على سمعته، وأن تكون سمعته فى السوق الذى يعمل به جيدة، كما نصحوه بضرورة احترام كلمته والمثابرة على الهدف.

ويتأثر "الشنوانى" كثيراً بالراحل طلعت حرب والذى يعد أحد أعلام الاقتصاد المصرى من خلال نجاحاته فى بناء البنوك ودور السينما والمناطق الصناعية، ولذا فهو يحلم بأن يصبح أحد أقطاب الاقتصاد المصرى وأن ينجح فى تشغيل أكبر عدد من العمالة، ولذا يطمح أن يصل عدد الطلاب فى مدارسه ومؤسسته التدريبية لأكثر من 10 آلاف طالب خلال 5 سنوات بدلا من 5 آلاف حالياً، كما يطمح أن تصبح جمعية شباب الأعمال الجهة الوحيدة للشباب للتعلم والتدرب لخدمة الوطن وتنمية مناخ الأعمال

فيما يتذكر جمال أبو على الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن والديه علماه ضرورة عدم التكبر على العمل، والسعى كل يوم لتعلم دروس جديدة فى عمله، ويرى أن مثله الأعلى هو كل شخص قرر أن يدخل مجال جديد فرص الفشل به أكثر من النجاح وتحدى الصعوبات، ونجح فى أن يحقق إنجازاً.

أما محمد الصاوى أمين الصندوق بالجمعية، قال إن تعلم من والديه بجانب المثابرة والحفاظ على السمعة، العطاء لكل من حوله، مضيفا أن مصر مليئة بالعديد من قصص النجاح، ولذا ليس هناك أحد بعينه يراه مثله الأعلى، وأن أى أحد نجح فى مصر هو مثل أعلى سواء كان علمه فى مجال الصناعة أو التجارة.

ويطمح "الصاوى"، فى إنشاء شركة مصرية تنافس عالمياً فى إدارة المولات، وذلك بعد إنشاء العديد من المولات العالمية فى مصر خلال الفترة الماضية، وأصبح يديرها إدارات محلية، ولذا يتمنى أن تنجح تلك الشركات بعد اكتساب الخبرات الكافية فى المنافسة عالمياً.