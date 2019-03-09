video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
"التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحقيق الطالب بالمدارس الفنية لنسبة 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية "العملية" شرط لدخول الطالب الامتحان بغض النظر عن سبب الغياب.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه فى حالة عدم تحقيقه النسبة المقررة يتم حرمانه من دخول الامتحانات على أن يقيد فى العالم التالى كطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات إعادة القيد المسموح بها وهى مرة فى العام ومرتين طوال المرحلة الدراسية.
 
FB_IMG_1552052344041-1

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. Business Today تكرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى حفل BT100

وزير التربية والتعليم: الطالب الذى يقف عند فكرة الحفظ والتلقين يدمر نفسه وبلده.. وهناك جيش يتحرك وراء تطوير التعليم والتخوفات ترجعنا مئات السنين.. و24 مارس الجارى امتحان إلكترونى لـ 700 ألف طالب فى لحظة واحدة

طلاب الثانوية الأزهرية يطالبون بترحيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر أسوة بالتربية والتعليم.. والأزهر يرد: ملتزمون بخطة زمنية.. ومطالب بتأجيل امتحان الفيزياء.. ورئيس الامتحانات: بعض مطالب الأهالى محل نظر

التربية والتعليم

دخول الامتحان

طلاب الدبلومات الفنية

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة