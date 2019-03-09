"التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحقيق الطالب بالمدارس الفنية لنسبة 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية "العملية" شرط لدخول الطالب الامتحان بغض النظر عن سبب الغياب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه فى حالة عدم تحقيقه النسبة المقررة يتم حرمانه من دخول الامتحانات على أن يقيد فى العالم التالى كطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات إعادة القيد المسموح بها وهى مرة فى العام ومرتين طوال المرحلة الدراسية.