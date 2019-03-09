التعليم تؤكد: الصف الأول الثانوى تدريبى لكل الدفعات المتتابعة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار العمل بنظام التعليم الثانوى الجديد، والذى تم إطلاقه فى بداية العام الدراسى 2018/2019، والذى أعلن عنه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.



وأضافت الوزارة أن الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمى، وأن امتحانات شهرى يناير ومارس 2019 هى امتحانات تدريبية لا تحتسب درجاتها فى النجاح والرسوب، ولكن امتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط.



وأشارت الوزارة إلى أن باقى السنوات والمتمثلة فى الصف الثانى والثالث الثانوى فهى سنوات تراكمية لمجموع امتحان السنتين، مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع، حيث يمتحن الطالب 4 امتحانات فى الصف الثانى الثانوى ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وفى الصف الثالث الثانوى نفس المنهجية، بحيث يلتحق بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات فى الصفين الثانى والثالث الثانوى.



وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة تحرى أولياء الأمور والطلاب الدقة فيما يتم تداوله وألا ينساقوا وراء الشائعات، وأن الوزارة هى المصدر الرئيسى للمعلومات وليس جروبات وسائل التواصل الاجتماعى.