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التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية

السبت، 09 مارس 2019 05:05 م
التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية تجريبى لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالى تحقيقا للعدالة، حتى لا يكون مجموع الثانوية التراكمية منقسم على عامين للدفعة الحالية وعلى ثلاث سنوات لباقى الدفعات، وهو ما عملت عليه الوزارة منذ البداية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانين التجريبيين الأول والذى عقد فى يناير والثانى والذى يعقد فى 24 مارس الجارى لطلاب الصف الأول الثانوى بدون درجات ولكن بدرجات لن تضاف للمجموع لامتحانى مايو ويونيو ويتم احتساب النجاح والرسوب بدءا من 50% من درجات الطلاب، حيث تحدد حالة الطالب من خلال أخر امتحانيين.

وشددت الوزارة على أنه من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية غدا كما أن أسئلة الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الجمهورية لأسباب فنية مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لأخر، موضحة أن الهدف من الامتحانات هو تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة واستقبال الأسئلة وطريقة تخزينها على التابلت والتصحيح.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم شريحة اتصال بالانترنت من غدا الأحد لجميع طلاب الصف الأول الثانوى لأداء الامتحان الثانى 24 مارس عن طريق أجهزة التابلت المتصلة بالانترنت بغض النظر عن جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.


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