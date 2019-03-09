"التضامن": انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى أتوبيسات المدارس لـ3 %

كتب إبراهيم حسان

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انخفاض نسبة التعاطى من 12 % إلى 3 % بين سائقى أتوبيسات المدارس.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة CBC، إنه تم إحالة 27 من سائقى أتوبيسات المدارس، للنيابة العامة، بعد اكتشاف تعاطيهم المخدرات، مبينا فى السياق ذاته، أن نسبة تعاطى المخدرات بين السائقين حينما بدأ الصندوق حملته، كانت أكبر من النسبة التى تم ذكرها فى الأعلى، قبل أن تتراجع تلك النسبة بشكل كبير.

وأعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، توقيع الكشف الدورى على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى الفترة المقبلة، ضمن حملة "تحليل المخدرات".