التحريات تحسم الموقف: لا شبهة جنائية فى وفاة مسن داخل مسكنه بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه بإمبابة، عن عدم وجود شبهة جنائية.

وتوصلت التحريات أن المسن يقيم بمفرده، واكتشف جيرانه وفاته وأبلغوا قسم شرطة إمبابة بالواقعة، وبإجراء مناظرة للجثة تبين عدم وجود أى إصابات، كما أسفرت معاينة الشقة عن عدم وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، ليؤكد التقرير الطبى أن الوفاة طبيعية، وتصرح النيابة بدفن الجثة.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى "مسن" فارق الحياة، وأن وفاته طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.