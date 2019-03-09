التحالف الدولى يقصف أنفاقا وخنادق لداعش فى بلدة الباغوز السورية

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن طائرات التحالف قصفت أنفاقا وخنادق يعتقد أن مسلحين من تنظيم داعش لايزالون يختبئون فيها فى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقى.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن القصف جاء لإجبار من تبقى من مسلحى التنظيم على الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية التى تواصل عمليات تمشيط المناطق التى تقدمت فيها بالجيب الأخير للتنظيم بالمزارع المحاذية لضفة نهر الفرات.

وأشار المرصد إلى أن مجموعة من 300 عنصر من التنظيم تمكنوا من عبور نهر الفرات إلى الجهة المقابلة التى يسيطر عليها الجيش السورى وتسللوا إلى جيب للتنظيم فى البرية السورية.