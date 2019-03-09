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البحرية التونسية تنقذ ٦٤ مهاجرا غير شرعي

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
البحرية التونسية تنقذ ٦٤ مهاجرا غير شرعي مهاجرين غير شرعيين أرشيفية
تونس ( أ ش أ)
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تمكنت البحرية التونسية من إنقاذ ٦٤ مهاجرا غير شرعي (من بينهم ٤ نساء) بعد تعطل مركبهم في البحر المتوسط خلال اتجاهه إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من أحد الموانئ الليبية ونجحت في تأمين وصولهم إلى ميناء جرجيس بولاية مدنين.

وأوضح رئيس الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي منجي سليم - في تصريحات صحفية أن فريقا من الهلال الأحمر ومن الأطباء توجه لاستقبال هؤلاء المهاجرين الذين ينحدرون، وفق معطيات أولية، من جنسيات إفريقية ليتم فحصهم طبيا والإحاطة بهم وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجونها.

وأضاف أنه نظرا للضغط الذي يشهده مركز إيواء المهاجرين بولاية مدنين التونسية، فسيتم فتح مركز آخر بجرجيس، لنقل هؤلاء المهاجرين لحين تدخل باقي المنظمات المختصة، سواء المنظمة الدولية للهجرة، لترحيل من يرغب في ذلك إلى بلده، أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للنظر في ملفات طالبي اللجوء من غيره وتصنيفهم حسب حاجة التدخل.

يشار إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين بولاية مدنين غادروا أول أمس الخميس مراكز إقامتهم متجهين على الأقدام من مدنين نحو جرجيس في حركة احتجاجية للفت النظر إلى قضيتهم، من أجل وضع حد لأوضاعهم الصعبة سواء داخل مراكز الإقامة المكتظة، أو داخل مدينة مدنين بسبب شعورهم بنفور المجتمع المحلي منهم، وعدم وجود فرص للعمل والاندماج، مؤكدين انتظارهم بمراكز إقامتهم زيارة مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لبحث أوضاعهم والإسراع في ترحيلهم.

 

 


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