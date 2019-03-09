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الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

السبت، 09 مارس 2019 12:10 ص
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 50 الف طالب فى اليوم الاول من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية  بالمدارس والتى انطلقت أمس الاربعاء وتستمر حتى 28 مارس الجاري، فى 11 محافظة.
 
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الإنتهاء من فحص 3 مليون و151 الف طالب و طالبة بمحافظات المرحلتين الاولى والثانية في  ٧٥٠٠ مدرسة، موضحة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادى عشر من شهر مارس، حرصا على فحص اكبر عدد من الطلاب.
 
و من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة  والسكان أن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته  في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.
وكشف مجاهد أن محافظة القاهرة تصدرت أعلى محافظات المرحلة الثانية بفحص ١٣ الف طالب وطالبه في ٥٨ مدرسة، مؤكداً أن الحملة تسير بشكل جيد فى جميع المحافظات للوصول الى المستهدف بكل محافظة.
 
يذكر أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية، وهى القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس.

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الأنيميا

التقزم

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