video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت، 09 مارس 2019 09:54 ص
الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بان زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين فى منطقة السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة؛ ما أجبر قوارب الصيد على المغادرة دون وقوع إصابات.
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلى قد شنت عدة غارات متفرقة على قطاع غزة فجر اليوم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.
وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة

إسرائيل

قوات الاحتلال

قطاع غزة

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة