video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان: جار تنفيذ 3336 وحدة بـ"سكن مصر" فى الشروق و1104 وحدات بـ"JANNA"

السبت، 09 مارس 2019 10:37 ص
الإسكان: جار تنفيذ 3336 وحدة بـ"سكن مصر" فى الشروق و1104 وحدات بـ"JANNA" وجدات سكنية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3336 وحدة (139 عمارة) بمشروع "سكن مصر"بمدينة الشروق، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 25 %، كما يتم تنفيذ 1104 وحدات (46 عمارة) بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 100 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة (168 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائي لـ4416 وحدة (184 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم 2693 وحدة منها للحاجزين.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: جارٍ تنفيذ مدرستين بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وسوق تجارية شمال إسكان المستقبل، وتم افتتاح الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة عمارات مشروع "JANNA"، وتنفيذ سوق تجارية رقم (8) بالمجاورة ب2 بالحي الثاني، ومركز للشباب بمنطقة النوادي، ومدرسة متعددة المراحل بالعائلي (2)، ومدرسة النيل المصرية، و10 أسواق تجارية بمناطق (الأولي – الثانية – الثالثة – الخامسة – التاسعة – الحي الرابع – الحي الأول شرق – الحى الثالث شرق بالمجاورات (2، و6 ، و11

201F46EE-5936-4DC3-9D13-833A65544953
 
 
736B6B9F-E1FC-4BF2-9BC4-BF96A855866A
 

 

BE12935D-D384-4DD4-8367-DB1BCD5BE6A9
 

 

9CA7F3EE-AD1B-4870-A5B8-1777FF35AFCE
 

 

25C17410-5C71-411C-B841-D5EEAA689A15
 

 

4EBAE4AE-E306-49E9-9DF1-DD4CDDDB6BB2
 

 

9E67A94C-CA22-47FE-8F46-853D0F196B95
 

 

9415F6CE-D6FE-4290-AA08-88C709805439
 

 

6C02DB40-CBB3-4686-BC5E-0703E47808F9
 

 

373448D7-4EFE-41D2-A168-B2176CBE9E1F
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

الاسكان

وزير الاسكان

عاصم الجزار

الاسكان الاجتماعى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة