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الأوقاف: إقبال كثيف للدارسين على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم.. صور

السبت، 09 مارس 2019 07:00 ص
الأوقاف: إقبال كثيف للدارسين على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم.. صور مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم التابعة للأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف بدء عمل 70 مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية هذا العام، والتى لاقت إقبالاً كثيفًا من الدارسين والدارسات على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد الملتحقين بهذه المراكز إلى 4441 دارسًا ودراسة فور افتتاحها هذا العام

 

وقالت الوزارة، فى بيان لها: مما يدعو لمزيد من الأمل إقبال عدد كبير من السيدات الفضليات الوطنيات على الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على نحو ما نرى فى الصور المرفقة المشرفة للدارسين والدارسات، مما دفع الوزارة للتوسع فى هذه المراكز العام المقبل، مضيفة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله وإعداد محفظيه، مؤكدة أن أبرز المحفظات المنتظمة فى العمل هى القاهرة وشمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والسويس وقنا.

 
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مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

وزارة الأوقاف

وزير الاوقاف




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