video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

السبت، 09 مارس 2019 11:18 ص
الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شماليه شرقيه معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 4 درجات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة