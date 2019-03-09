إيقاف أعمال هدم مبنى ذات طراز معمارى بالزيتون شمال القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أوقفت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون، شمال القاهرة، اليوم السبت، أعمال هدم بدون تراخيص، لفيلا من الطراز المعمارى رقم 37 شارع محطة القبة، وذلك بالمخالفة للقانون والذى يحظر هدم أى عقار ذات طراز معمارى.



من جانبه قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، إن صاحب العقار المذكور استغل كثرة الإجازات فى يومى الجمعة والسبت لموظفى الحى، واستأنف أعمال الهدم التى تم وقفها فى وقت سابق واتخاذ اللازم قانوناً ضده.



وأضاف رئيس حى الزيتون، لـ"اليوم السابع"، أنه اصطحب النوبتجية بالحى وتم إبلاغ مباحث قسم شرطة الزيتون وتم إيقاف أعمال الهدم المخالفة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم ضد المالك.