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إصابة 3 عراقيين بالأنبار جراء سقوط صاروخ "مجهول المصدر"

السبت، 09 مارس 2019 03:35 م
إصابة 3 عراقيين بالأنبار جراء سقوط صاروخ "مجهول المصدر" أرشيفية
أ ش أ
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أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية كريم الكربولى، اليوم /السبت/، إصابة 3 مدنيين فى قضاء "القائم " جراء سقوط صاروخ على منزلهم من الجانب السورى.
وأضاف الكربولى - فى تصريحات بثتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن مصدر الصاروخ مجهول، وأنه لم يتم تحديد الجهة التى أطلقته من داخل الأراضى السورية حتى الآن.

وكان مستشار الأمن الوطنى ، رئيس هيئة "الحشد الشعبى " فالح الفياض قد أكد فى وقت سابق اليوم، اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر على الحدود مع الجانب السورى بالتزامن مع معارك "منطقة الباغوز " آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.


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