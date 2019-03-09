إصابة 3 عراقيين بالأنبار جراء سقوط صاروخ "مجهول المصدر"

أ ش أ

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية كريم الكربولى، اليوم /السبت/، إصابة 3 مدنيين فى قضاء "القائم " جراء سقوط صاروخ على منزلهم من الجانب السورى.

وأضاف الكربولى - فى تصريحات بثتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن مصدر الصاروخ مجهول، وأنه لم يتم تحديد الجهة التى أطلقته من داخل الأراضى السورية حتى الآن.

وكان مستشار الأمن الوطنى ، رئيس هيئة "الحشد الشعبى " فالح الفياض قد أكد فى وقت سابق اليوم، اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر على الحدود مع الجانب السورى بالتزامن مع معارك "منطقة الباغوز " آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.