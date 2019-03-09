أوقاف الأقصر تعلن تنظيم 80 ندوة فى 80 مسجدا احتفالا بشهر رجب المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بمناسبة حلول شهر رجب المبارك لعام 1440 / 2019، واحتفالاً بهذه المناسبة الكريمة، سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات خلال هذا الشهر الكريم وعلى مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظهة.

وقال الشيخ سيد عبد الدايم لـ"اليوم السابع" إن الندوات يحاضر فيها نخبة متميزة من الدعا بالمديرية، ويبلغ عدد هذه المحاضرات والندوات 80 ندوة ومحاضرة، سوف تقام على مستوى المحافظة خلال شهر رجب المبارك فى 80 مسجدا، موضحاً أنه تمت مراعاة التوزيع الجغرافى عند عقد هذه المحاضرات.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر أن الندوات والمحاضرات تشمل كل مراكز ومدن المحافظة، وتمت مراعاة أن تكون الموضوعات واقعية، وتعالج بعض المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى.