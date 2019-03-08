‎إصابة موظف بمشاجرة على الميراث بطوخ

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "تامر. س" 33 عامًا، موظف مهشم الرأس وحالته سيئة.

وأكدت تحريات العميد يحيى راضي رئيس المباحث، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و3 من أقاربه لوجود خلافات سابقة بينهم حول الإرث تطورت لمشاجرة، تعدوا خلالها بالضرب على المصاب بقطعة حجرية "قالب طوب" محدثين ما به من إصابات وفروا هاربين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وحرر عن ذلك المحضر رقم 5914 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة للتحقيق.