وكيل زراعة كفر الشيخ: إزالة 16 حالة تعد وتوزيع 28 ألف طن أسمدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تمكنت حملات مديرية الزراعة من إزالة 16 حالة تعد بمساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 28 ألفا و30 طن أسمدة على المزارعين، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، والرياض، وسيدى سالم .

وأضاف عبدالله، أنه تم تقليع 19 ألف فدان بنجر، وتسلم مصنع السكر الكميات التي تم تقليعها، وتم تطهير 28 كيلو مراوى، و45 كيلو مصارف، وأنه استقبل وفداً مكونا من 20 متدرباً يمثل 14 دولة من 3 قارات "إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية"، للتدريب عن "تمكين المرأة الريفية"، رافقتهم الدكتورة منى فتحى سلامة، من معهد بحوث الإرشاد الزراعى، وتفقد الوفد مراحل الفرز والتعبئة والتبريد والتغليف للمنتجات الزراعية "البرتقال، الفراولة، الخس وغيرها" من المحاصيل الزراعة.