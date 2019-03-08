وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

كتبت فاطمة شوقى

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن مصر تراهن على إمكاناتها الغازية والشمسية، وموقعها الاستيراتيجى بين أوروبا والشرق الأوسط، لتكون مركزاً للطاقة، ولاعباً رئيسياً فى إنتاج الغاز المسال فى الشرق الأوسط، واصفة إياه بوقود المستقبل لنظافته البيئية مقارنة بالفحم والنفط، وتوقع أن يلبى 22% من الطلب الأوروبى بحلول عام 2025.

وأشارت الوكالة، إلى أنه إنتاج مصر من الغاز فى شهر فبراير حقق رقما قياسيا لتاريخ البلاد، حيث بلغ 1.8 مليار برميل من النفط المكافئ (Boe) فى اليوم.

ونقلت الوكالة قول وزير النفط، طارق الملا: "لقد كان الاستثمار فى قطاع النفط هو الأعلى فى السنوات الأربع الأخيرة"، وأضاف أن النتائج فى قطاع النفط تشمل تحويل مصر إلى دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتى، من حيث الطاقة من الغاز الطبيعى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاستراتيجية المعتمدة سمحت حتى الآن بتقديم عطاءات لمناقصات الترخيص والتسويق.