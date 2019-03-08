وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" يزور دمياط

دمياط عبده عبد البارى

زار وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة اليوم محافظة دمياط حيث كان فى استقبال الوفد اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة وحضر الزيارة عددا من المسئولين بوزارة التنمية المحلية ووفد المنظمة الذى يضم يوسف تتارت المدير المالى والإدارى بالمنظمة وأمروش الحسن رئيس بلدية أركانه بمحافظة أغادير المغربية وعضو الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ومحمد الشرقاوى مدير البروتوكول و العلاقات بين المؤسسات بالمنظمة.

وتفقد الوفد مدينة دمياط للأثاث وزيارة بعض الورش بها حيث أشادوا بمهارة الصناع وجودة منتجاتهم من الأثاث ، كما استمعوا إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المشروع و المزايا التنافسية التى يتمتع بها.

وأعرب جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة عن إعجابه بفكرة مشروع مدينة دمياط للأثاث والتى تعد أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث و الصناعات الخشبية المغذية والمكملة لها مبديا اهتمامه بخلق آليات وفرص للتعاون المشترك و التبادل التجارى.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد استقبل صباح أمس وفد المنظمة بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومحافظى القاهرة و القليوبية وعدد من قيادات الوزارة.

والجدير بالذكر أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا وكذلك اختيار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة "ممثل دائم" والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة.

وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (1)



وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (2)